Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере одного миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро, общий объем помощи ЕС Киеву с 2022 года составляет около 180 миллиардов евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.

"Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления", - сказано в документе.