Евросоюз выделил Украине новый транш помощи в размере одного миллиарда евро
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 миллиарда евро, общий объем помощи ЕС Киеву с 2022 года составляет около 180 миллиардов евро, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис
сообщил 23 октября, что ЕС
с февраля 2022 года уже оказал Украине
общую поддержку в размере порядка 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда военной помощи.
"Украина получит 1,8 миллиарда евро финансирования, так как Совет принял решение о пятой регулярной выплате поддержки в рамках программы Ukraine Facility. Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша. Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления", - сказано в документе.
Таким образом, с учетом этих 1,8 миллиарда евро общая помощь ЕС Украине с 2022 года составляет около 179,8 миллиарда евро.