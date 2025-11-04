ЕК назвала причину задержки вступления Сербии в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия призывает Сербию присоединиться к внешней политике Евросоюза в рамках процесса вступления в него, заявила в Европарламенте еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Власти Сербии продолжают подчеркивать, что вступление в ЕС является стратегической целью, но темпы реформ замедлились. Произошли позитивные изменения, но необходимы более убедительные реформы, особенно в фундаментальных областях. Мы также должны увидеть соответствие общей внешней политике и политике безопасности (санкций против России - ред.)... Сербия должна бороться с антиевропейской риторикой", - сказала она.
Президент Сербии Александр Вучич 11 октября заявил, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
