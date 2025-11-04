Рейтинг@Mail.ru
"Кремлю — капитулировать". На Западе заметили странность вокруг СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 04.11.2025 (обновлено: 10:44 04.11.2025)
"Кремлю — капитулировать". На Западе заметили странность вокруг СВО
"Кремлю — капитулировать". На Западе заметили странность вокруг СВО - РИА Новости, 04.11.2025
"Кремлю — капитулировать". На Западе заметили странность вокруг СВО
Среднестатистический европеец порекомендует России немедленную капитуляцию и отвод войск на границы 1991 года, несмотря на неминуемую победу Москвы, утверждает... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
киев
вооруженные силы украины
россия
гленн дизен
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
россия
украина, киев, вооруженные силы украины, россия, гленн дизен
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Гленн Дизен
"Кремлю — капитулировать". На Западе заметили странность вокруг СВО

Профессор Дизен: в ЕС посоветуют России капитулировать даже в случае ее победы

Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Среднестатистический европеец порекомендует России немедленную капитуляцию и отвод войск на границы 1991 года, несмотря на неминуемую победу Москвы, утверждает в статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Предложите среднестатистическому европейскому политику, журналисту или ученому мысленный эксперимент: если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
Российские военные продолжают активно действовать в зоне СВО. По данным Минобороны, за минувшие сутки украинские войска на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих.
При этом в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России бойцы нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
