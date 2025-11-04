Елка не упомянула Борисполь в песне "Прованс" на концерте в Москве

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певица Елка (настоящее имя - Елизавета Вальдемаровна Иванцив) не стала упоминать украинский город Борисполь во время исполнения песни "Прованс" на музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве, при этом в песне на стриминговых платформах сохранен оригинал, заметил корреспондент РИА Новости.