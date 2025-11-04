Елка не упомянула Борисполь в песне "Прованс" на концерте в Москве

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Певица Елка (настоящее имя - Елизавета Вальдемаровна Иванцив) не стала упоминать украинский город Борисполь во время исполнения песни "Прованс" на музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве, при этом в песне на стриминговых платформах сохранен оригинал, заметил корреспондент РИА Новости.
Так, в припеве вместо фразы "Ведь завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете" певица спела "Ведь завтра в 7.22 я буду лететь к тебе".
При этом на стриминговых музыкальных сервисах - "Яндекс Музыка", "VK Музыка" и Apple Music - текст песни оригинальный.
Представители певицы комментировать РИА Новости данный факт не стали.
Певица является уроженкой Закарпатской области. Несколько лет назад, по данным РИА Новости, она получила гражданство Российской Федерации, согласно данным, которые она предоставила в налоговую.
