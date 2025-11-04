Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики - РИА Новости, 04.11.2025
08:46 04.11.2025
Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики
Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики
РФ и КНР договорились укреплять инвестиционное сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи... РИА Новости, 04.11.2025
россия
китай
ханчжоу
в мире
россия
китай
ханчжоу
россия, китай, ханчжоу, в мире
Россия, Китай, Ханчжоу, В мире
Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики

РФ и КНР будут укреплять инвестсотрудничество в сфере цифровой экономики

© РИА Новости / Анна Раткогло | Флаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР договорились укреплять инвестиционное сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Договорились… укреплять инвестиционное сотрудничество по строительству инфраструктуры цифровой экономики, поощрять участие предприятий в модернизации традиционной инфраструктуры, в том числе в ее цифровизации, подключении к сети Интернет и внедрении технологий искусственного интеллекта, а также в создании инфраструктуры связи и коммуникаций, вычислительных мощностей и интеллектуальных проектов. Продвигать инвестиционное сотрудничество в сфере устойчивого развития", - следует из документа.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
