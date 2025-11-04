Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в сфере цифровой экономики

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР договорились укреплять инвестиционное сотрудничество по созданию инфраструктуры цифровой экономики, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

"Договорились… укреплять инвестиционное сотрудничество по строительству инфраструктуры цифровой экономики, поощрять участие предприятий в модернизации традиционной инфраструктуры, в том числе в ее цифровизации, подключении к сети Интернет и внедрении технологий искусственного интеллекта, а также в создании инфраструктуры связи и коммуникаций, вычислительных мощностей и интеллектуальных проектов. Продвигать инвестиционное сотрудничество в сфере устойчивого развития", - следует из документа.