Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах, говорится в опубликованном отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС.

Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.