Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией - РИА Новости, 04.11.2025
19:04 04.11.2025
Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией
Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией
в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Попытки властей Украины подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах, говорится в опубликованном отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС.
"В июле парламент (Украины – ред.) принял закон, отменяющий важные гарантии независимости НАБУ и САП и передающий их оперативную работу в ведение назначенного политиками генпрокурора… Антикоррупционные учреждения и организации гражданского общества сообщают о растущем давлении со стороны государственных учреждений, в том числе через уголовные расследования, проводимые правоохранительными органами и службами безопасности. В целом, эти события ставят под сомнение приверженность Украины своей антикоррупционной программе", - сказано в документе.
В Еврокомиссии также считают, что коррупция в правоохранительных органах Украины и на границах остается серьезной проблемой.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
ЕС не планирует замораживать финансирование Украины
