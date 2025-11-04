Рейтинг@Mail.ru
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года - РИА Новости, 04.11.2025
15:40 04.11.2025
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года
в мире
киев
брюссель
турция
евросоюз
еврокомиссия
киев
брюссель
турция
в мире, киев, брюссель, турция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Киев, Брюссель, Турция, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года

ЕК: Киев намерен завершить переговоры о членстве в ЕС к концу 2028 года

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по прогрессу стран-членов в проведении необходимых для присоединения к сообществу реформ.
"Украинское правительство обозначило свою цель – предварительно завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели... Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - говорится в документе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
3 ноября, 16:13
ЕС ищет способы финансирования Киева на два года, заявили в Еврокомиссии
3 ноября, 16:13
 
