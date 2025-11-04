ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года

https://ria.ru/20251104/ek-2052788256.html
Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по прогрессу стран-членов в проведении необходимых для присоединения к сообществу реформ.
"Украинское правительство обозначило свою цель – предварительно завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели... Для достижения такой цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении основных принципов, в частности, верховенства права", - говорится в документе.
Статус страны-кандидата в ЕС
, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
- кандидат с 2005 года, Черногория
- с 2010 года, Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.