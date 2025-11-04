ЕК поддержала цель Киева завершить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия поддерживает цель Киева по завершению переговоров о членстве в ЕС к концу 2028 года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник доклад по прогрессу стран-членов в проведении необходимых для присоединения к сообществу реформ.