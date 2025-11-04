ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии", говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной доклад о прогрессе стран-членов в проведении реформ.