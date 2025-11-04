Рейтинг@Mail.ru
ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС - РИА Новости, 04.11.2025
15:30 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/ek-2052785392.html
ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС
в мире
грузия
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
грузия
в мире, грузия, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Грузия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС

ЕК назвала Грузию номинальным кандидатом в ЕС из-за отступления от демократии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии", говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной доклад о прогрессе стран-членов в проведении реформ.
"После выводов Европейского совета от декабря 2024 года, пришедшего к выводу, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, и в свете продолжающегося отката от принципов демократии Грузии, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально", - указывается в документе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году, заявил премьер-министр
5 июня, 11:36
 
В миреГрузияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
