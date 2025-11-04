Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в ЕС по существу начнутся до конца года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной обзор по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.
"Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основные принципы), шестого по внешним отношениям и второго по внутреннему рынку. Еврокомиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия оставшихся трёх кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года", - говорится в документе.
В конце июня 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Эти межправконференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступила Венгрия, которая относится к членству Украины критически. При этом лидеры Еврокомиссии и Евросовета предупредили Украину, что путь в ЕС "будет долгим" и будет зависеть от выполнения Киевом европейских условий.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
