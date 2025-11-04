Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в ЕС по существу начнутся до конца года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной обзор по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.