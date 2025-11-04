Рейтинг@Mail.ru
Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, заявили в ЕК - РИА Новости, 04.11.2025
15:25 04.11.2025 (обновлено: 16:07 04.11.2025)
Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, заявили в ЕК
Еврокомиссия рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в ЕС по существу начнутся до конца года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник... РИА Новости, 04.11.2025
в мире, украина, брюссель, турция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Турция, Евросоюз, Еврокомиссия
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в ЕС по существу начнутся до конца года, говорится в заявлении ЕК, представившей во вторник очередной обзор по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.
"Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основные принципы), шестого по внешним отношениям и второго по внутреннему рынку. Еврокомиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия оставшихся трёх кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года", - говорится в документе.
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Переговоры о членстве Турции в ЕС находятся в тупике, заявили в ЕК
Вчера, 15:45
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
В конце июня 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Эти межправконференции были организованы бельгийским председательством всего за неделю до того момента, как в права председателя в Совете ЕС вступила Венгрия, которая относится к членству Украины критически. При этом лидеры Еврокомиссии и Евросовета предупредили Украину, что путь в ЕС "будет долгим" и будет зависеть от выполнения Киевом европейских условий.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕС выделил Украине новый транш помощи
Вчера, 13:45
 
В миреУкраинаБрюссельТурцияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
