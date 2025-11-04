Рейтинг@Mail.ru
В ЕАО прошел десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/eao-2052724728.html
В ЕАО прошел десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства
В ЕАО прошел десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
В ЕАО прошел десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства
Юбилейный десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства прошел в ЕАО, сообщает правительство Еврейской автономной области. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:35:00+03:00
2025-11-04T08:35:00+03:00
еврейская автономная область
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
https://ria.ru/20251104/opros-2052695594.html
https://ria.ru/20251104/rossiya-2052692280.html
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврейская автономная область, россия, общество
Еврейская автономная область, Россия, Общество
В ЕАО прошел десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства

В ЕАО прошел юбилейный этнографический диктант к Дню народного единства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАудитория
Аудитория - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Аудитория. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Юбилейный десятый этнографический диктант в канун Дня народного единства прошел в ЕАО, сообщает правительство Еврейской автономной области.
"Юбилейный – десятый – этнографический диктант прошел в ЕАО. В канун Дня народного единства регион присоединился к масштабной всероссийской акции. Одной из площадок диктанта стал Большой зал правительства ЕАО", - говорится в сообщении.
Мероприятие по случаю Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства
01:23
Участие в акции приняли представители молодежных организаций, общественные и политические деятели региона. Как отметил заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов, в этом году несколько вопросов диктанта будут заданы в видеоформате от участников СВО.
"Этнографический диктант позволяет нам узнать наши корни и истоки, открытия и достижения нашей страны. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наши мужчины и женщины стоят на защите своей Родины, защищают ее границы, интересы и самобытность", - подчеркнул он.
Акция помогает укрепить гражданскую идентичность, сохранить традиционные ценности и противостоять искажению истории. Это отличный способ проверить свои знания о культуре и истории народов России.
Диктант состоит из 30 вопросов, на выполнение которых отводится 45 минут, участвовать можно очно и в онлайн-формате.
МКС - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства
00:18
 
Еврейская автономная областьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала