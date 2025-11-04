Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

"Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 триллионов солнц", - говорится в материале агентства.

"Скорее всего, это (вспышка - ред.) случилось потому, что большая звезда подошла к черной дыре слишком близко, и ее разнесло на части", - поясняет Ассошиэйтед Пресс.