Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры
14:39 04.11.2025
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры
земля, калифорния
Наука, Земля, Калифорния
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры

© NASA / Jeremy Schnittman and Brian P. PowellВизуализация сверхмассивной черной дыры
Визуализация сверхмассивной черной дыры - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© NASA / Jeremy Schnittman and Brian P. Powell
Визуализация сверхмассивной черной дыры. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американские исследователи зафиксировали самую яркую из наблюдаемых до сих пор и самую далекую от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры, вызванную, скорее всего, тем, что в нее затянуло крупную звезду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.
"Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 триллионов солнц", - говорится в материале агентства.
Как отмечает агентство, подобные вспышки света и энергии могут происходить из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках вокруг черных дыр. Нынешняя вспышка была замечена учеными Паломарской обсерватории в Калифорнии еще в 2018 году. Спустя три месяца после обнаружения вспышка достигла пика, после чего ее яркость пошла на спад.
"Скорее всего, это (вспышка - ред.) случилось потому, что большая звезда подошла к черной дыре слишком близко, и ее разнесло на части", - поясняет Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, эта черная дыра находится в 10 миллиардах световых лет от Земли, таким образом, вспышка света от нее стала самой далекой из тех, что наблюдались до сих пор.
НаукаЗемляКалифорния
 
 
