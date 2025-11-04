https://ria.ru/20251104/dyra-2052776320.html
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры - РИА Новости, 04.11.2025
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры
Американские исследователи зафиксировали самую яркую из наблюдаемых до сих пор и самую далекую от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры, вызванную, скорее РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:39:00+03:00
2025-11-04T14:39:00+03:00
2025-11-04T14:39:00+03:00
наука
земля
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537425_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_8fd76d0f6a2d1447a6ec6d0aed950d2b.jpg
https://ria.ru/20251010/astronomy-2047562272.html
земля
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537425_178:0:1258:810_1920x0_80_0_0_ca7799edc3c094ae1798e57d75f432a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, калифорния
Ученые зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры
Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Американские исследователи зафиксировали самую яркую из наблюдаемых до сих пор и самую далекую от Земли вспышку от сверхмассивной черной дыры, вызванную, скорее всего, тем, что в нее затянуло крупную звезду, передает
агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.
"Ученые обнаружили самую яркую на сегодняшний день вспышку от сверхмассивной черной дыры, светящей с яркостью 10 триллионов солнц", - говорится в материале агентства.
Как отмечает агентство, подобные вспышки света и энергии могут происходить из-за пересечения магнитных полей или помех в газовых аккреционных дисках вокруг черных дыр. Нынешняя вспышка была замечена учеными Паломарской обсерватории в Калифорнии
еще в 2018 году. Спустя три месяца после обнаружения вспышка достигла пика, после чего ее яркость пошла на спад.
"Скорее всего, это (вспышка - ред.) случилось потому, что большая звезда подошла к черной дыре слишком близко, и ее разнесло на части", - поясняет Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, эта черная дыра находится в 10 миллиардах световых лет от Земли
, таким образом, вспышка света от нее стала самой далекой из тех, что наблюдались до сих пор.