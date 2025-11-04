Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека
01:44 04.11.2025 (обновлено: 02:12 04.11.2025)
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека
происшествия, волгодонской район, ростовская область, волгодонск
Происшествия, Волгодонской район, Ростовская область, Волгодонск
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека, еще пять пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, авария произошла в районе хутора Потапов в Ростовской области с участием трех легковых автомобилей и микроавтобуса, в котором находились 19 человек, в том числе 17 детей от 11 до 16 лет.
"В результате ДТП погибли двое взрослых, которые находились в легковом автомобиле. Пять человек, в том числе три ребенка с ушибами, доставлены в ЦГБ Волгодонска для осмотра", — рассказали в экстренных службах.
Движение на месте ДТП не перекрыли, там работают следователи.
ПроисшествияВолгодонской районРостовская областьВолгодонск
 
 
