https://ria.ru/20251104/dtp-2052696880.html
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека - РИА Новости, 04.11.2025
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека, еще пять пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:44:00+03:00
2025-11-04T01:44:00+03:00
2025-11-04T02:12:00+03:00
происшествия
волгодонской район
ростовская область
волгодонск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251103/moskva-2052662793.html
https://ria.ru/20251103/dtp-2052658093.html
волгодонской район
ростовская область
волгодонск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгодонской район, ростовская область, волгодонск
Происшествия, Волгодонской район, Ростовская область, Волгодонск
В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом под Волгодонском погибли два человека, пять пострадали