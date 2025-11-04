https://ria.ru/20251104/drony-2052770563.html
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов 123-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили две западные боевые бронированные машины ВСУ — MaxxPro и... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
Новости
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР
