ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 04.11.2025
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР - РИА Новости, 04.11.2025
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов 123-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили две западные боевые бронированные машины ВСУ — MaxxPro и... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили бронемашины ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили две американские бронемашины MaxxPro и Humvee

© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 123-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск уничтожили две западные боевые бронированные машины ВСУ — MaxxPro и Humvee, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторы ударных дронов обнаружили противника, передвигающегося к передовым позициям на бронемашине MaxxPro производства США. Два точных попадания FPV-дронов привели к полному уничтожению цели", — говорится в сообщении.
Кроме того, разведкой бригады был выявлен ещё один автомобиль противника — бронированный Humvee. После передачи координат дроноводы нанесли по нему прямой удар, в результате чего техника и находившаяся внутри живая сила ВСУ были уничтожены.
Специальная военная операция на Украине
 
 
