Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак
07:13 04.11.2025 (обновлено: 08:56 04.11.2025)
Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак
Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
стерлитамак
республика башкортостан
радий хабиров
беспилотники
взрыв
вооруженные силы украины
россия
стерлитамак
республика башкортостан
россия
происшествия, стерлитамак, республика башкортостан, радий хабиров, беспилотники, взрыв, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Беспилотники, Взрыв, Вооруженные силы Украины, Россия

Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале.
"Силами министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты", — написал он.
Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
Ранее во вторник администрация города сообщила о частичном обрушении цеха водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе из-за взрыва.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияСтерлитамакРеспублика БашкортостанРадий ХабировБеспилотникиВзрывВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
