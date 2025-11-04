Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале

« "Силами министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты", — написал он.

Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.

Ранее во вторник администрация города сообщила о частичном обрушении цеха водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе из-за взрыва.