Глава Башкирии рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак
Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
