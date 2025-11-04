https://ria.ru/20251104/dron-2052802114.html
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска - РИА Новости, 04.11.2025
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
ВСУ применили дрон для атаки на мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска в Харьковской области, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:45:00+03:00
2025-11-04T16:45:00+03:00
2025-11-04T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
димитров
красноармейск
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052823443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27ebd665e3e543b2cf4204968294204d.jpg
https://ria.ru/20250214/dnr-1999376370.html
https://ria.ru/20251104/minoborony-2052752481.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
димитров
красноармейск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боевики ВСУ дроном убивают мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск
Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить.
2025-11-04T16:45
true
PT0M37S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052823443_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8502b2aef5ad05ca094eb5c6bfd15d52.jpg
Под Купянском ВСУ с помощью дронов убили жителей, пытавшихся эвакуироваться
Украинские военнослужащие с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском, которые пытались эвакуироваться и выйти к российским бойцам.
2025-11-04T16:45
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, димитров, красноармейск, владимир путин, валерий герасимов, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Димитров, Красноармейск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
ВСУ с помощью дрона убили пытавшуюся выйти из Купянска мирную жительницу