Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 04.11.2025 (обновлено: 21:08 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/dron-2052802114.html
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска - РИА Новости, 04.11.2025
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
ВСУ применили дрон для атаки на мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска в Харьковской области, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T16:45:00+03:00
2025-11-04T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
димитров
красноармейск
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052823443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27ebd665e3e543b2cf4204968294204d.jpg
https://ria.ru/20250214/dnr-1999376370.html
https://ria.ru/20251104/minoborony-2052752481.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
димитров
красноармейск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевики ВСУ дроном убивают мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск
Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить.
2025-11-04T16:45
true
PT0M37S
Под Купянском ВСУ с помощью дронов убили жителей, пытавшихся эвакуироваться
Украинские военнослужащие с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском, которые пытались эвакуироваться и выйти к российским бойцам.
2025-11-04T16:45
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052823443_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8502b2aef5ad05ca094eb5c6bfd15d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, димитров, красноармейск, владимир путин, валерий герасимов, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Димитров, Красноармейск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска

ВСУ с помощью дрона убили пытавшуюся выйти из Купянска мирную жительницу

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ВСУ применили дрон для атаки на мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска в Харьковской области, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Сегодня Минобороны сообщило, что в районе Купянска военные продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки продолжается и с северо-востока, в районе села Петропавловка.

Жителя села Дачное атаковали дроны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ВСУ устроили охоту за мирными жителями под Курахово
14 февраля, 14:57
На кадрах видно, как женщина стоит на дороге и крестится, в нескольких метрах от нее парит украинский беспилотник. Через несколько секунд беспилотник врезается в нее и взрывается. Далее видно, как погибшая лежит на земле.
Накануне РИА Новости получило видеозапись того, как ВСУ так же с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей Петропавловки. Один мужчина размахивал белым флагом, однако БПЛА влетел прямо в него. Второй обходил погибшего, но затем его постигла та же участь.

Окружение ВСУ

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находится около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем "Центр" завершил окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

Димитров вместе с Красноармейском составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ВС России сорвали попытку наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино
Вчера, 12:20
На прошлой неделе Путин поручил Минобороны обеспечить проезд представителей иностранных СМИ в районы блокировки украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Посетить их могут в том числе украинские журналисты. Командование готово при необходимости прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов, обеспечив коридоры беспрепятственного въезда и выезда группами.
Российский президент также призвал политическое руководство Украины принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДимитровКрасноармейскВладимир ПутинВалерий ГерасимовХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала