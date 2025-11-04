Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 04.11.2025
Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО
Минобороны РФ показало работу российского оператора дрона, который встретил гражданский автомобиль, убедился, что в нем нет военнослужащих ВСУ, и продолжил...
Российский дрон и гражданский автомобиль в зоне СВО
Российский дрон и гражданский автомобиль в зоне СВО
Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО

МО РФ показало работу оператора дрона, встретившего гражданский автомобиль

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу российского оператора дрона, который встретил гражданский автомобиль, убедился, что в нем нет военнослужащих ВСУ, и продолжил полет.
В описании к видеоролику, снятому с камеры, установленной на беспилотнике, говорится, что оператор выполнял разведывательно-боевой полет в режиме "свободной охоты" на рубцовском направлении в тыловом районе противника.
На одной из дорог оператор FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" заметил двигавшийся автомобиль.
«
"Любой автотранспорт в данном районе используется в основном украинскими боевиками, поэтому наш пилот приблизился и установил принадлежность авто и пассажиров", - рассказали в МО РФ.
На опубликованных кадрах видно, как из остановившегося автомобиля вышли и подняли руки гражданские люди. После этого оператор дрона-"камикадзе" принял решение увести беспилотник, позволив людям в машине продолжить движение.
"Военнослужащие российской армии, в том числе и боевые расчеты центра "Рубикон", не воюют с мирным населением Украины, в отличие от преступников из подразделений БПЛА ВСУ, убивающих прямыми попаданиями FPV-дронов собственных граждан, пытающихся спастись из зоны боевых действий и своих военнослужащих сдающихся в плен", - подчеркнули в российском ведомстве.
