Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу российского оператора дрона, который встретил гражданский автомобиль, убедился, что в нем нет военнослужащих ВСУ, и продолжил полет.

В описании к видеоролику, снятому с камеры, установленной на беспилотнике, говорится, что оператор выполнял разведывательно-боевой полет в режиме "свободной охоты" на рубцовском направлении в тыловом районе противника.

На одной из дорог оператор FPV-дрона испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" заметил двигавшийся автомобиль.

« "Любой автотранспорт в данном районе используется в основном украинскими боевиками, поэтому наш пилот приблизился и установил принадлежность авто и пассажиров", - рассказали в МО РФ.

На опубликованных кадрах видно, как из остановившегося автомобиля вышли и подняли руки гражданские люди. После этого оператор дрона-"камикадзе" принял решение увести беспилотник, позволив людям в машине продолжить движение.