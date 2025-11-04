Рейтинг@Mail.ru
Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/dotkom-2052732914.html
Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира
Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира - РИА Новости, 04.11.2025
Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, комментируя слова спецпредставителя президента РФ по... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:53:00+03:00
2025-11-04T09:53:00+03:00
сша
россия
норвегия
ким дотком (шмитц)
кирилл дмитриев
барак обама
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg
https://ria.ru/20251030/volodin-2051879007.html
https://ria.ru/20251028/literatura-2051070382.html
сша
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4dac8a9271486cffbdd4b00b4338c6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, норвегия, ким дотком (шмитц), кирилл дмитриев, барак обама, российский фонд прямых инвестиций, в мире
США, Россия, Норвегия, Ким Дотком (Шмитц), Кирилл Дмитриев, Барак Обама, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

Ким Дотком: выдающая Нобелевскую премию мира Норвегия уже давно продалась

© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, комментируя слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева о Нобелевской премии мира, заявил, что выдающая ее Норвегия уже давно продалась.
В понедельник Дмитриев написал в соцсети X, что, возможно, пора переименовать Нобелевскую премию мира в Нобелевскую премию войны, добавив, что тогда она, по крайней мере, подошла бы получившему ее в свое время экс-президенту США Бараку Обаме. Так он прокомментировал слова другого пользователя, написавшего, что лауреат премии мира 2025 года, венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, призывает США начать вторжение в ее страну, предлагая Вашингтону природные ресурсы Венесуэлы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Володин раскритиковал Нобелевскую премию
30 октября, 16:27
"Норвегия давно продалась", - написал Дотком в ответ на сообщение главы РФПИ.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе
28 октября, 02:33
 
СШАРоссияНорвегияКим Дотком (Шмитц)Кирилл ДмитриевБарак ОбамаРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала