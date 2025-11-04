Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, комментируя слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева о Нобелевской премии мира, заявил, что выдающая ее Норвегия уже давно продалась.