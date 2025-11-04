Ким Дотком прокомментировал слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, комментируя слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева о Нобелевской премии мира, заявил, что выдающая ее Норвегия уже давно продалась.
В понедельник Дмитриев написал в соцсети X, что, возможно, пора переименовать Нобелевскую премию мира в Нобелевскую премию войны, добавив, что тогда она, по крайней мере, подошла бы получившему ее в свое время экс-президенту США Бараку Обаме. Так он прокомментировал слова другого пользователя, написавшего, что лауреат премии мира 2025 года, венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, призывает США начать вторжение в ее страну, предлагая Вашингтону природные ресурсы Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. При этом президент США сообщил журналистам в Белом доме, что лауреат лично звонила ему и заявила, что принимает награду в его честь, поскольку считает, что именно он достоин этой премии.