Появились подробности по делу Долиной

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Суд признал продажу певицей Ларисой Долиной квартиры в центре Москвы недействительной, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

« "Предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками на основании статьи 178 ГК России , ввиду их заключения под влиянием заблуждения", — говорится в них.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за певицей.

В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении артистки суд отказал. Процесс длится около полугода.

Представители сторон во время рассмотрения исков отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Прошлым летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. На ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложили арест. В тексте искового заявления певица указала, что пошла на сделку, будучи введенной в заблуждение.

По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.

Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.

По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей.

В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь , сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.