Появились подробности по делу Долиной
Шоубиз
 
11:06 04.11.2025 (обновлено: 12:31 04.11.2025)
Появились подробности по делу Долиной
Суд признал продажу певицей Ларисой Долиной квартиры в центре Москвы недействительной, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Шоубиз, Москва, Йошкар-Ола, Россия, Лариса Долина
Появились подробности по делу Долиной

Суд признал, что Долина не осознавала своих действий при афере с квартирой

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Суд признал продажу певицей Ларисой Долиной квартиры в центре Москвы недействительной, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками на основании статьи 178 ГК России, ввиду их заключения под влиянием заблуждения", — говорится в них.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к покупательнице ее квартиры Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за певицей.
В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении артистки суд отказал. Процесс длится около полугода.
Представители сторон во время рассмотрения исков отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Прошлым летом Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. На ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложили арест. В тексте искового заявления певица указала, что пошла на сделку, будучи введенной в заблуждение.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной — Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий — в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
29 октября, 06:48
По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Курьер, арестованная по делу Долиной, заявила об ухудшении здоровья
30 сентября, 06:31
 
ШоубизМоскваЙошкар-ОлаРоссияЛариса Долина
 
 
