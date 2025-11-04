КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в неполном составе во вторник отклонил апелляции Милорада Додика на приговор в отношении него суда и решение ЦИК об отзыве мандата президента Республики Сербской БиГ, сообщила судебный орган.

В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что его правящая в РС БиГ партия Союз независимых социал-демократов (СНСД) выдвинет кандидатом министра научно-технологического развития и высшего образования (со 2 сентября 2025 года), бывшего главу МВД Синишу Карана.