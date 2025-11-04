Рейтинг@Mail.ru
КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК - РИА Новости, 04.11.2025
22:00 04.11.2025
КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК
КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК - РИА Новости, 04.11.2025
КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК
Конституционный суд (КС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в неполном составе во вторник отклонил апелляции Милорада Додика на приговор в отношении него суда и решение РИА Новости, 04.11.2025
в мире
милорад додик
республика сербская
республика сербская
в мире, милорад додик, республика сербская
В мире, Милорад Додик, Республика Сербская
КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК

КС БиГ отклонил апелляции Додика на решения суда и ЦИК об отзыве мандата

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в неполном составе во вторник отклонил апелляции Милорада Додика на приговор в отношении него суда и решение ЦИК об отзыве мандата президента Республики Сербской БиГ, сообщила судебный орган.
КС провел заседание онлайн, без участия двух судей из Республики Сербской БиГ.
"КС отклонил как недопустимую апелляцию Милорада Додика, поданную против решения суда БиГ от 12 июня 2025 года… решения суда от 18 августа 2025 года и решения ЦИК БиГ от 6 августа 2025 года", - говорится в сообщении на сайте судебного органа.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что его правящая в РС БиГ партия Союз независимых социал-демократов (СНСД) выдвинет кандидатом министра научно-технологического развития и высшего образования (со 2 сентября 2025 года), бывшего главу МВД Синишу Карана.
Глава правящей в Республике Сербской партии "Союз независимых социал-демократов" Додик сказал в середине октября, что референдум в РС БиГ о решениях Суда БиГ и ЦИК, скорее всего, пройдет 9 января, в День Республики Сербской. Парламент РС 22 августа проголосовал за проведение 25 октября референдума с вопросом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?"
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента РС БиГ.
В миреМилорад ДодикРеспублика Сербская
 
 
