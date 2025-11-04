Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила дело против Додика

БЕЛГРАД, 4 ноя — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) прекратила дело о нарушении конституционного порядка в отношении лидера правящей в Республике Сербской в составе БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика по подозрению в "нарушении конституционного порядка", сообщает во вторник Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на источник в надзорном органе.
"По делу 30 октября принято решение о прекращении расследования в отношении трех человек: Милорада Додика, (экс-премьера РС БиГ. — Прим. ред.) Радована Вишковича и (председателя Народной скупщины РС в составе БиГ. — Прим. ред.) Ненада Стевандича по причине отсутствия доказательств того, что подозреваемые совершили преступление "нападение на конституционный порядок", — передает телеканал.
Поводом для уголовного дела ранее стало принятие парламентом Республики Сербской БиГ 27 февраля закона о запрете деятельности правоохранительных и судебных органов БиГ на территории Республики Сербской.
