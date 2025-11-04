Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила дело против Додика

БЕЛГРАД, 4 ноя — РИА Новости. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) прекратила дело о нарушении конституционного порядка в отношении лидера правящей в Республике Сербской в составе БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика по подозрению в "нарушении конституционного порядка", сообщает во вторник Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на источник в надзорном органе.