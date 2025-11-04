Рейтинг@Mail.ru
00:49 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/dmitriev-2052694022.html
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х слова
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев

Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке сирийских беженцев из Германии

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х слова канцлера Германии Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев, заявил, что тот наконец прислушался к предупреждениям о последствиях миграционных проблем для Запада, и выразил надежду, что Мерц прислушается и к другим советам.
В понедельник Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.
"Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам", - прокомментировал Дмитриев слова Мерца.
Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
