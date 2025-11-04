https://ria.ru/20251104/dmitriev-2052694022.html
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев - РИА Новости, 04.11.2025
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х слова РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T00:49:00+03:00
2025-11-04T00:49:00+03:00
2025-11-04T00:49:00+03:00
германия
россия
кирилл дмитриев
фридрих мерц
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
https://ria.ru/20250924/siriya-2044160994.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3d00120872a6f953a918e814805f7e01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, кирилл дмитриев, фридрих мерц, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Германия, Россия, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев
Дмитриев поддержал решение Мерца о высылке сирийских беженцев из Германии