07:57 04.11.2025
Россия и Китай подписали 15 совместных документов
Россия и Китай подписали 15 совместных документов
россия, китай, михаил мишустин, ли цян, в мире
Россия и Китай по итогам визита Мишустина в Пекин подписали 15 документов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"В рамках тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая были подписаны следующие документы... меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской народной республики по вопросам сотрудничества по борьбе с колорадским жуком, саранчовыми вредителями, луговым мотыльком и восточной луговой совкой; меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации и министерством транспорта Китайской народной республики о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах; протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и главным таможенным управлением Китайской народной республики о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую народную республику", - говорится в коммюнике.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу
