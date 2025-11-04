Россия и Китай подписали 15 совместных документов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

"В рамках тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая были подписаны следующие документы... меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской народной республики по вопросам сотрудничества по борьбе с колорадским жуком, саранчовыми вредителями, луговым мотыльком и восточной луговой совкой; меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Российской Федерации и министерством транспорта Китайской народной республики о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах; протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и главным таможенным управлением Китайской народной республики о фитосанитарных требованиях к пшеничным отрубям, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую народную республику", - говорится в коммюнике.