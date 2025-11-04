Россия и Китай осудили конфискацию активов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему, коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.