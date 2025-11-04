Россия и Китай осудили конфискацию активов

https://ria.ru/20251104/diplomatiya-2052719275.html
россия
китай
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему, коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему", - говорится в коммюнике.