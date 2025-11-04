https://ria.ru/20251104/den-2052826331.html
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2025
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
День народного единства имеет для граждан России особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета РФ, заявил во вторник президент... РИА Новости, 04.11.2025
Путин: понятие единства означает сохранение суверенитета России
День народного единства имеет особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета России, заявил Путин.
