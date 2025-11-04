Рейтинг@Mail.ru
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
04.11.2025
19:14 04.11.2025
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2025
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин
День народного единства имеет для граждан России особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета РФ, заявил во вторник президент... РИА Новости, 04.11.2025
Путин: понятие единства означает сохранение суверенитета России
День народного единства имеет особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета России, заявил Путин.
общество, россия, владимир путин, день народного единства
Общество, Россия, Владимир Путин, День народного единства
День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин

Путин назвал День народного единства особенным праздником для россиян

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. День народного единства имеет для граждан России особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета РФ, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Конечно, это прежде всего, праздник граждан России, и он имеет особое значение. И не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин рассказал о защите суверенитета России
Вчера, 18:36
Вчера, 18:36
 
Общество Россия Владимир Путин День народного единства
 
 
