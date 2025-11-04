Бизнесмен получил срок за мошенничество при ремонте пристройки к Генштабу

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Уголовное дело бывшего совладельца "Стройсервисгрупп", заочно осужденного в Москве на семь лет за мошенничество, связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба ВС РФ после пожара 11 лет назад, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили РИА Новости, что бизнесмен заочно приговорен к семи годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Апелляция впоследствии утвердила приговор, отклонив ходатайство прокурора об ужесточении наказания. Бизнесмен находится в международном розыске.

Свидетель по делу указывал, что капитальный ремонт пристройки потребовался после пожара, подрядчик - контролируемое бизнесменом ООО "Монтаж-Проект" - плохо выполнял работы на объекте.

"Примерно в марте 2014 года на указанном объекте случился пожар, в связи с чем стояла острая необходимость в осуществлении ремонта данного здания… Большое количество сотрудников ООО "Монтаж-Проект" на объекте было в период проведения каких-либо совещаний с участием руководства и технического заказчика. В остальное время темпы выполнения работ снижались - создавалась видимость того, что работы будут выполняться", - говорится в материалах.

Свидетель пояснил, что по истечении нескольких месяцев с подрядчиком, не выполнившим работы, решили расторгнуть договор.