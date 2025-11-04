Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен получил срок за мошенничество при ремонте пристройки к Генштабу - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/delo-2052702518.html
Бизнесмен получил срок за мошенничество при ремонте пристройки к Генштабу
Бизнесмен получил срок за мошенничество при ремонте пристройки к Генштабу - РИА Новости, 04.11.2025
Бизнесмен получил срок за мошенничество при ремонте пристройки к Генштабу
Уголовное дело бывшего совладельца "Стройсервисгрупп", заочно осужденного в Москве на семь лет за мошенничество, связано с капитальным ремонтом пристройки в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T03:10:00+03:00
2025-11-04T03:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251101/obvinenie-2052383121.html
https://ria.ru/20250322/sud-2006681501.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Бизнесмен получил срок за мошенничество при ремонте пристройки к Генштабу

Экс-совладельца "Стройсервисгрупп" осудили за ремонт пристройки к Генштабу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Уголовное дело бывшего совладельца "Стройсервисгрупп", заочно осужденного в Москве на семь лет за мошенничество, связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба ВС РФ после пожара 11 лет назад, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили РИА Новости, что бизнесмен заочно приговорен к семи годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Апелляция впоследствии утвердила приговор, отклонив ходатайство прокурора об ужесточении наказания. Бизнесмен находится в международном розыске.
Директор стройкомпании в Калининграде, обвиняемый в мошенничестве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Директора стройкомпании в Калининграде обвинили в мошенничестве
1 ноября, 17:35
Свидетель по делу указывал, что капитальный ремонт пристройки потребовался после пожара, подрядчик - контролируемое бизнесменом ООО "Монтаж-Проект" - плохо выполнял работы на объекте.
"Примерно в марте 2014 года на указанном объекте случился пожар, в связи с чем стояла острая необходимость в осуществлении ремонта данного здания… Большое количество сотрудников ООО "Монтаж-Проект" на объекте было в период проведения каких-либо совещаний с участием руководства и технического заказчика. В остальное время темпы выполнения работ снижались - создавалась видимость того, что работы будут выполняться", - говорится в материалах.
Свидетель пояснил, что по истечении нескольких месяцев с подрядчиком, не выполнившим работы, решили расторгнуть договор.
Источник в правоохранительных органах Москвы ранее сообщил РИА Новости, что 5 марта 2014 года пожар на территории воинской части охватил 200 квадратных метров, в результате инцидента погиб офицер.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Суд узаконил условный срок фигуранту дела о хищении у Минобороны
22 марта, 17:17
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала