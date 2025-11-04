https://ria.ru/20251104/dannye--2052732456.html
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов - РИА Новости, 04.11.2025
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
Миллионы жителей Бельгии обнаружили данные о своем местоположении в открытом доступе в интернете, пишет издание Echo. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:49:00+03:00
2025-11-04T09:49:00+03:00
2025-11-04T12:28:00+03:00
еврокомиссия
бельгия
евросоюз
в мире
смартфоны
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903261428_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f79ce271a914011365138df03191399.jpg
https://ria.ru/20250115/telegram-1993928703.html
https://ria.ru/20250820/khakery-2036429775.html
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903261428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9f47e11bc586793e4f540d339c00326.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, бельгия, евросоюз, в мире, смартфоны, технологии
Еврокомиссия, Бельгия, Евросоюз, В мире, Смартфоны, Технологии
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов, включая еврочиновников