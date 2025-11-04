Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
09:49 04.11.2025 (обновлено: 12:28 04.11.2025)
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов
Миллионы жителей Бельгии обнаружили данные о своем местоположении в открытом доступе в интернете, пишет издание Echo. РИА Новости, 04.11.2025
еврокомиссия
бельгия
евросоюз
в мире
смартфоны
технологии
бельгия
Новости
еврокомиссия, бельгия, евросоюз, в мире, смартфоны, технологии
Еврокомиссия, Бельгия, Евросоюз, В мире, Смартфоны, Технологии
В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов

В Бельгии украли данные с телефонов миллионов абонентов, включая еврочиновников

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский
Бельгийский полицейский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Миллионы жителей Бельгии обнаружили данные о своем местоположении в открытом доступе в интернете, пишет издание Echo.
"Среди них данные европейских чиновников, работающих в Бельгии, что потенциально ставит под угрозу безопасность этих учреждений", — говорится в сообщении.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Telegram помог найти хакера, укравшего данные миллионов французов
15 января, 23:44
Журналисты проанализировали открывшуюся информацию и "узнали об образе жизни и привычках как минимум пяти человек, работавших или работающих в институтах ЕС", включая высокопоставленных чиновников.
В Еврокомиссии заявили, что "обеспокоены торговлей такими данными", и дали своим сотрудникам новые рекомендации по настройкам на служебных и личных смартфонах.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Эксперт рассказал, зачем хакеры крадут пароли простых пользователей
20 августа, 06:52
 
