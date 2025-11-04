Рейтинг@Mail.ru
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 39 человек
17:54 04.11.2025 (обновлено: 17:57 04.11.2025)
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 39 человек
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 39 человек
в мире, филиппины, себу
В мире, Филиппины, Себу
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 39 человек

Число жертв тайфуна Калмаэги на Филиппинах возросло до 39 человек

© Фото : NASA Earth ObservatoryТайфун
Тайфун - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : NASA Earth Observatory
Тайфун. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Порядка 40 человек погибли в результате тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.
"Число жертв тайфуна "Калмаэги", который обрушился на центральную часть Филиппин во вторник, возросло до 39 на острове Себу", - передает агентство.
По этим данным, часть людей из этого числа утонули, другие оказались под ударом обломков, вызванных стихией.
Ранее представитель управления гражданской обороны Филиппин Джуни Кастильо сообщал о гибели 26 человек, включая 22 человек в регионе Центральные Висайи.
