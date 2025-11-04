https://ria.ru/20251104/chislo-2052812534.html
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 39 человек
Порядка 40 человек погибли в результате тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T17:54:00+03:00
