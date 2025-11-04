Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 04.11.2025 (обновлено: 16:14 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/cheyni-2052773706.html
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни - РИА Новости, 04.11.2025
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
Основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил о смерти 46-го вице-президента США Дика Чейни. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:29:00+03:00
2025-11-04T16:14:00+03:00
в мире
сша
ричард чейни
джордж буш (младший)
джордж буш-старший
джордж буш (старший)
республиканская партия сша
пентагон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052833050_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0df4d04216ba07afa650656c88543b59.jpg
https://ria.ru/20240726/ssha-1962113736.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052833050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3a578a9f38f51056cf3a0769c9efa315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ричард чейни, джордж буш (младший), джордж буш-старший, джордж буш (старший), республиканская партия сша, пентагон, теракты 11 сентября (2001), афганистан
В мире, США, Ричард Чейни, Джордж Буш (младший), Джордж Буш-старший, Джордж Буш (старший), Республиканская партия США, Пентагон, Теракты 11 сентября (2001), Афганистан
Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Чейни умер в возрасте 84 лет

© AP Photo / Kamran JebreiliДик Чейни
Дик Чейни - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Дик Чейни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил о смерти 46-го вице-президента США Дика Чейни.
"Ему было 84 года. <...> Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", — говорится в сообщении.
© AP Photo / Evan VucciДик Чейни и Джордж Буш
Дик Чейни и Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дик Чейни и Джордж Буш
Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. Он был членом Республиканской партии США и работал в администрациях четырех президентов.
С января 2001-го по январь 2009 года занимал должность вице-президента при Джордже Буше — младшем. Дважды исполнял обязанности президента во время процедур, требовавших введения тому наркоза. По мнению газеты Washington Post, Чейни был "самым влиятельным вице-президентом в истории США".
Он сыграл ключевую роль в формировании внешней политики после терактов 11 сентября 2001 года, включая решения о военных операциях в Афганистане и Ираке. До этого Чейни возглавлял Пентагон при президенте США Джордже Буше-старшем, координируя операцию "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.

Он также был одним из главных сторонников программы ЦРУ по применению "усиленных методов допроса" подозреваемых в терроризме, введенной после 11 сентября. Они включали имитацию утопления и были признаны пытками в отчете сената 2014 года. Сам Чейни неизменно защищал их, утверждая, что они "спасли жизни американцев".
Кадр ранее не публиковавшегося видео обрушения двух башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Опубликовано новое видео теракта 11 сентября с башнями-близнецами
26 июля 2024, 11:48

Что Чейни говорил о России

Политик нередко критиковал Россию. Так, в 1991 году Чейни заявлял, что хотел бы демонтировать не только Советский Союз и "русскую империю", но и саму Россию, чтобы она "никогда больше не представляла угрозы". Об этом в мемуарах писал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
Кроме того, он критиковал действия Москвы в августе 2008 года, когда Грузия нанесла удары по Южной Осетии из установок залпового огня "Град" и разрушила ее столицу Цхинвал.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

Чейни был и среди тех, кто пытался обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. При этом позднее эту конспирологическую теорию опровергли сами американские власти.
© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанкДик Чейни на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 2010
Дик Чейни - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в медиабанк
Дик Чейни на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 2010
 
В миреСШАРичард ЧейниДжордж Буш (младший)Джордж Буш-старшийДжордж Буш (старший)Республиканская партия СШАПентагонТеракты 11 сентября (2001)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала