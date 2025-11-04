Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил о смерти 46-го вице-президента США Дика Чейни.
"Ему было 84 года. <...> Бывший вице-президент умер из-за осложнений от пневмонии и болезни сердца и сосудов", — говорится в сообщении.
Дик Чейни и Джордж Буш
© AP Photo / Evan Vucci
Дик Чейни и Джордж Буш
С января 2001-го по январь 2009 года занимал должность вице-президента при Джордже Буше — младшем. Дважды исполнял обязанности президента во время процедур, требовавших введения тому наркоза. По мнению газеты Washington Post, Чейни был "самым влиятельным вице-президентом в истории США".
Он сыграл ключевую роль в формировании внешней политики после терактов 11 сентября 2001 года, включая решения о военных операциях в Афганистане и Ираке. До этого Чейни возглавлял Пентагон при президенте США Джордже Буше-старшем, координируя операцию "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.
Он также был одним из главных сторонников программы ЦРУ по применению "усиленных методов допроса" подозреваемых в терроризме, введенной после 11 сентября. Они включали имитацию утопления и были признаны пытками в отчете сената 2014 года. Сам Чейни неизменно защищал их, утверждая, что они "спасли жизни американцев".
Что Чейни говорил о России
Политик нередко критиковал Россию. Так, в 1991 году Чейни заявлял, что хотел бы демонтировать не только Советский Союз и "русскую империю", но и саму Россию, чтобы она "никогда больше не представляла угрозы". Об этом в мемуарах писал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
Кроме того, он критиковал действия Москвы в августе 2008 года, когда Грузия нанесла удары по Южной Осетии из установок залпового огня "Град" и разрушила ее столицу Цхинвал.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
Чейни был и среди тех, кто пытался обвинить Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. При этом позднее эту конспирологическую теорию опровергли сами американские власти.
Дик Чейни на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 2010
Дик Чейни на пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 2010