Квартира в одном из домов по улице 250-летия Челябинска, в которой было найдено тело пятилетнего ребёнка

Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней

ЧЕЛЯБИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Тело пятилетнего ребенка, обнаруженного в диване в квартире Челябинска, могло пролежать там около десяти дней, его нашла уборщица, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, квартиру снимала женщина с ребенком, 2 ноября она позвонила собственнику и сообщила, что съезжает.

"На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, предположительно, тело ребенка пролежало в квартире дней десять, точнее установит экспертиза, оно не было расчленено.