https://ria.ru/20251104/chelyabinsk-2052727344.html
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней - РИА Новости, 04.11.2025
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
Тело пятилетнего ребенка, обнаруженного в диване в квартире Челябинска, могло пролежать там около десяти дней, его нашла уборщица, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:57:00+03:00
2025-11-04T08:57:00+03:00
2025-11-04T10:58:00+03:00
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052738882_0:0:1813:1019_1920x0_80_0_0_5abaa99a15b53bd15ab8166a9b33a738.jpg
https://ria.ru/20251103/poiski-2052560223.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052738882_0:0:1359:1019_1920x0_80_0_0_d69a5024fa9745e8100c2dd5ba8dfc4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
Тело пятилетнего ребенка в диване в Челябинске могло пролежать 10 дней
ЧЕЛЯБИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Тело пятилетнего ребенка, обнаруженного в диване в квартире Челябинска, могло пролежать там около десяти дней, его нашла уборщица, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, квартиру снимала женщина с ребенком, 2 ноября она позвонила собственнику и сообщила, что съезжает.
"На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, предположительно, тело ребенка пролежало в квартире дней десять, точнее установит экспертиза, оно не было расчленено.
Как сообщало СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска
нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.