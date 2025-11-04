Рейтинг@Mail.ru
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
08:57 04.11.2025 (обновлено: 10:58 04.11.2025)
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней
Тело девочки, найденное в диване в Челябинске, могло пролежать десять дней

© Челябинский Следком/TelegramКвартира в одном из домов по улице 250-летия Челябинска, в которой было найдено тело пятилетнего ребёнка
ЧЕЛЯБИНСК, 4 ноя — РИА Новости. Тело пятилетнего ребенка, обнаруженного в диване в квартире Челябинска, могло пролежать там около десяти дней, его нашла уборщица, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, квартиру снимала женщина с ребенком, 2 ноября она позвонила собственнику и сообщила, что съезжает.
"На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребенка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, предположительно, тело ребенка пролежало в квартире дней десять, точнее установит экспертиза, оно не было расчленено.
Как сообщало СУСК, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подозреваемых.
