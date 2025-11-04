В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ

Отмечается, что британское правительство планирует внести соответствующие поправки в закон о преступности и полиции во вторник.

Отмечается, что поправка запретит протестовать перед домами муниципальных и парламентских депутатов, пэров (чин в верхней палате британского парламента) и "других лиц, баллотировавшихся на государственные должности".

Источники в британском МВД заявили изданию, что поправки криминализуют протесты, намерения организаторов которых состоят в том, чтобы "повлиять на депутатов в контексте их служебных обязанностей или личной жизни". При этом издание подчеркивает, что поправки, вероятно, усилят критику правительства за ограничение свободы собраний.