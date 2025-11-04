Рейтинг@Mail.ru
В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
01:19 04.11.2025
В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ
В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ
В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Активистам в Великобритании может грозить тюремный срок за протесты перед домами депутатов в случае принятия новых законодательных поправок, пишет издание Guardian.
Отмечается, что британское правительство планирует внести соответствующие поправки в закон о преступности и полиции во вторник.
"Активистов могут начать сажать в тюрьму на срок до шести месяцев за протесты возле домов депутатов в Англии и Уэльсе в соответствии с новым законом, направленным на борьбу с преследованием политиков после всплеска жалоб на запугивание", - говорится в статье.
Отмечается, что поправка запретит протестовать перед домами муниципальных и парламентских депутатов, пэров (чин в верхней палате британского парламента) и "других лиц, баллотировавшихся на государственные должности".
Источники в британском МВД заявили изданию, что поправки криминализуют протесты, намерения организаторов которых состоят в том, чтобы "повлиять на депутатов в контексте их служебных обязанностей или личной жизни". При этом издание подчеркивает, что поправки, вероятно, усилят критику правительства за ограничение свободы собраний.
