В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ
В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Активистам в Великобритании может грозить тюремный срок за протесты перед домами депутатов в случае принятия новых законодательных поправок, пишет издание Guardian
.
Отмечается, что британское правительство планирует внести соответствующие поправки в закон о преступности и полиции во вторник.
"Активистов могут начать сажать в тюрьму на срок до шести месяцев за протесты возле домов депутатов в Англии
и Уэльсе
в соответствии с новым законом, направленным на борьбу с преследованием политиков после всплеска жалоб на запугивание", - говорится в статье.
Отмечается, что поправка запретит протестовать перед домами муниципальных и парламентских депутатов, пэров (чин в верхней палате британского парламента) и "других лиц, баллотировавшихся на государственные должности".
Источники в британском МВД заявили изданию, что поправки криминализуют протесты, намерения организаторов которых состоят в том, чтобы "повлиять на депутатов в контексте их служебных обязанностей или личной жизни". При этом издание подчеркивает, что поправки, вероятно, усилят критику правительства за ограничение свободы собраний.