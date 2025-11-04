Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре дома - РИА Новости, 04.11.2025
11:15 04.11.2025 (обновлено: 11:16 04.11.2025)
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре дома
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре дома
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре дома

Церковь Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Три частных и один многоквартирный дом повреждены в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над Нижегородской областью было сбито 20 БПЛА.
"При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
ПроисшествияНижегородская областьГлеб НикитинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
