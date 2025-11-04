https://ria.ru/20251104/bpl-2052743625.html
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре дома
Три частных и один многоквартирный дом повреждены в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T11:15:00+03:00
2025-11-04T11:15:00+03:00
2025-11-04T11:16:00+03:00
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
министерство обороны рф (минобороны рф)
В Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре дома
