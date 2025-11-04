Рейтинг@Mail.ru
Россиянку, которую муж ранил в Аланье, выписали из больницы - РИА Новости, 04.11.2025
13:42 04.11.2025
Россиянку, которую муж ранил в Аланье, выписали из больницы
Россиянку, которую муж ранил в Аланье, выписали из больницы
Россиянка, которой в турецкой Аланье нанес ножевые ранения муж, выписана из больницы, супруг задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в... РИА Новости, 04.11.2025
Россиянку, которую муж ранил в Аланье, выписали из больницы

Россиянка, которой в Аланье нанес ножевые ранения муж, выписана из больницы

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Россиянка, которой в турецкой Аланье нанес ножевые ранения муж, выписана из больницы, супруг задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"К информации о причинении вреда здоровью россиянке в городе Аланья сообщаем, что, по данным турецкой стороны, после оказания медицинской помощи пострадавшая выписана из больницы. Её супруг задержан местными правоохранительными органами. Назначено предварительное судебное заседание, по результатам которого планируется избрание ему меры пресечения", - сообщили дипломаты.
Местные СМИ сообщали, что инцидент произошел в понедельник в районе Махмутлар, когда россиянин решил напасть с холодным оружием на бывшую супругу. Мужчину задержали на месте преступления с ножом в руках.
Автомобиль полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
