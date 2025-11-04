Россиянку, которую муж ранил в Аланье, выписали из больницы

СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Россиянка, которой в турецкой Аланье нанес ножевые ранения муж, выписана из больницы, супруг задержан, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Местные СМИ сообщали, что инцидент произошел в понедельник в районе Махмутлар, когда россиянин решил напасть с холодным оружием на бывшую супругу. Мужчину задержали на месте преступления с ножом в руках.