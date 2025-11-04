Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Блокировка банковских переводов между собственными счетами связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Такие блокировки возможны, если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Либо они не соответствуют обычному поведению клиента: средства поступают на новые реквизиты, крупные суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц. Иногда подозрение может вызвать внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех этих случаях банк должен проверить источник средств и приостановить операцию, пока все не выяснится.
СМИ: банки начали самовольно пересматривать условия по кредитам
31 октября, 06:36
“Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк”, — советует Бочкина.
Если перевод все же приостановили, следует оперативно предоставить запрошенные документы. Это необходимо, чтобы подтвердить законное происхождение средств, заключила аналитик финансового маркетплейса.