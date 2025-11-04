Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе

Такие блокировки возможны, если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Либо они не соответствуют обычному поведению клиента: средства поступают на новые реквизиты, крупные суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц. Иногда подозрение может вызвать внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех этих случаях банк должен проверить источник средств и приостановить операцию, пока все не выяснится.