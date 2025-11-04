Рейтинг@Mail.ru
02:15 04.11.2025
Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе
Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе
Девушка со смартфоном и картой. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Блокировка банковских переводов между собственными счетами связана с требованиями по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Такие блокировки возможны, если суммы крупные или операции повторяются слишком часто. Либо они не соответствуют обычному поведению клиента: средства поступают на новые реквизиты, крупные суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц. Иногда подозрение может вызвать внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех этих случаях банк должен проверить источник средств и приостановить операцию, пока все не выяснится.
“Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода. Если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк”, — советует Бочкина.
Если перевод все же приостановили, следует оперативно предоставить запрошенные документы. Это необходимо, чтобы подтвердить законное происхождение средств, заключила аналитик финансового маркетплейса.
Эряния БочкинаБанки.руОбществоРоссияБанкиДеньги
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
