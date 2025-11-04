Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:29 04.11.2025 (обновлено: 14:50 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/bezhanov-2052773545.html
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября - РИА Новости, 04.11.2025
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября
Церемония прощания с режиссером фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Геральдом Бежановым пройдет 5 ноября в Большом ритуальном зале Троекуровского... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:29:00+03:00
2025-11-04T14:50:00+03:00
культура
россия
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052777872_0:0:2275:1280_1920x0_80_0_0_d926545563d7e6fba1383c371c0c1743.jpg
https://ria.ru/20251103/inna-2052621109.html
https://ria.ru/20251029/pokhorony-2051390764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052777872_285:0:1992:1280_1920x0_80_0_0_93296df47974825ed2b5af14a3746c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мосфильм
Культура, Россия, Мосфильм
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября

Похороны режиссера Геральда Бежанова пройдут на Троекуровском кладбище 5 ноября

© Фото : Союз кинематографистов РФ/TelegramГеральд Бежанов
Геральд Бежанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Союз кинематографистов РФ/Telegram
Геральд Бежанов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Геральдом Бежановым пройдет 5 ноября в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Бежанов скончался 30 октября в возрасте 85 лет.
Инна Штеренгарц в фильме Метаморфозис - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Умерла актриса Инна Штеренгарц
3 ноября, 13:07
"Прощание с Геральдом Бежановым состоится в среду, 5 ноября, в 13.30 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища", - говорится в сообщении.
Как уточняется, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм", а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году. Среди его режиссерских работ такие фильмы как "Срочный вызов", "Витя Глушаков - друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".
Актер Роман Попов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Актера Романа Попова похоронят в Москве
29 октября, 10:00
 
КультураРоссияМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала