Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Геральдом Бежановым пройдет 5 ноября в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

"Прощание с Геральдом Бежановым состоится в среду, 5 ноября, в 13.30 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища", - говорится в сообщении.

Он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году. Среди его режиссерских работ такие фильмы как "Срочный вызов", "Витя Глушаков - друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".