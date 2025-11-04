https://ria.ru/20251104/bezhanov-2052773545.html
Церемония прощания с Геральдом Бежановым пройдет пятого ноября
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Геральдом Бежановым пройдет 5 ноября в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Бежанов скончался 30 октября в возрасте 85 лет.
"Прощание с Геральдом Бежановым состоится в среду, 5 ноября, в 13.30 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища", - говорится в сообщении.
Как уточняется, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Бежанов дебютировал в качестве режиссера-постановщика полнометражным игровым фильмом "Желтый тондыр" на киностудии "Арменфильм", а с 1975 года стал режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм
".
Он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году. Среди его режиссерских работ такие фильмы как "Срочный вызов", "Витя Глушаков - друг апачей", "Где находится нофелет?", "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".