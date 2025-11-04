https://ria.ru/20251104/bespilotnik-2052712093.html
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силами ПВО ночью уничтожены и перехвачены БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области