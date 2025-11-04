Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 04.11.2025 (обновлено: 15:37 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/belorussiya-2052787497.html
В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания
В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания - РИА Новости, 04.11.2025
В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания
Размещение в Белоруссии вооружений из России, включая ракетный комплекс "Орешник" и тактическое ядерное оружие, является эффективной мерой сдерживания в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T15:36:00+03:00
2025-11-04T15:37:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052158873.html
https://ria.ru/20251029/peskov-2051591506.html
https://ria.ru/20251029/kreml-2051586954.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_125:89:2736:2047_1920x0_80_0_0_c0553ee6a65df521847f9819a0263ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания

Неверовский назвал размещение "Орешника" эффективной мерой сдерживания

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Размещение в Белоруссии вооружений из России, включая ракетный комплекс "Орешник" и тактическое ядерное оружие, является эффективной мерой сдерживания в условиях эскалации и милитаризации соседних страны, заявил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский.
"Наши соседи продолжают политику эскалации, милитаризации своих государств, тратятся огромные средства под предлогом того, что якобы от нас исходит какая-то угроза, на закупку вооружения, где-то даже в ущерб своему населению", - цитирует Неверовского агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко посоветовал оппонентам не нарываться на применение "Орешника"
31 октября, 17:33
По словам заместителя госсекретаря Совбеза, в связи со складывающейся ситуацией Белоруссией предпринимаются шаги, о которых неоднократно говорил и глава белорусского государства Александр Лукашенко.
"Мы, конечно, чтобы был мир в нашей стране, должны каждый день готовиться его поддерживать. Те шаги нашей страны по вооружению из Российской Федерации, по размещению того же "Орешника", тактического ядерного оружия не означают, что мы готовы нападать или идти в атаку на соседние страны. Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле", - сказал Неверовский.
Он добавил, что в Белоруссии не готовы тратить огромные средства на вооружение, но предпринимаемые шаги, как считают в Минске, являются эффективной мерой сдерживания в современных условиях.
Неверовский обратил внимание на закупки Эстонией вооружения у Республики Корея, на планы Латвии построить завод по выпуску боеприпасов 115-го калибра и на размещение Литвой вблизи белорусской границы подразделения 45-й танковой бригады армии Германии, а также на четыре крупных военных учения в октябре на территории стран Балтии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39
"На сегодняшний день мы видим, что отрабатываются вопросы скорейшей переброски вооруженных сил стран НАТО к нашим границам. Мы видим, что модернизируются балтийские порты в Литве, Польше, ремонтируются мосты, чтобы пропускать тяжелую технику, ремонтируются и строятся новые дороги, новые военные аэродромы. Все это вкупе с проводимой разведкой, которая только усиливается в отношении нашей страны с задействованием и авиации, и беспилотной авиации, стационарных и передвижных пунктов технической разведки вдоль нашей границы, свидетельствуют о том, что эти намерения являются скорее не оборонными", - сказал заместитель госсекретаря.
Президент Белоруссии 31 октября подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа 2025 года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
29 октября, 17:34
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала