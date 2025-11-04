В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания

"Мы, конечно, чтобы был мир в нашей стране, должны каждый день готовиться его поддерживать. Те шаги нашей страны по вооружению из Российской Федерации, по размещению того же "Орешника", тактического ядерного оружия не означают, что мы готовы нападать или идти в атаку на соседние страны. Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле", - сказал Неверовский.