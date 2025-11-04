В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания

МИНСК, 4 ноя - РИА Новости. Размещение в Белоруссии вооружений из России, включая ракетный комплекс "Орешник" и тактическое ядерное оружие, является эффективной мерой сдерживания в условиях эскалации и милитаризации соседних страны, заявил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский.
"Наши соседи продолжают политику эскалации, милитаризации своих государств, тратятся огромные средства под предлогом того, что якобы от нас исходит какая-то угроза, на закупку вооружения, где-то даже в ущерб своему населению", - цитирует Неверовского агентство Белта.
По словам заместителя госсекретаря Совбеза, в связи со складывающейся ситуацией Белоруссией предпринимаются шаги, о которых неоднократно говорил и глава белорусского государства Александр Лукашенко.
"Мы, конечно, чтобы был мир в нашей стране, должны каждый день готовиться его поддерживать. Те шаги нашей страны по вооружению из Российской Федерации, по размещению того же "Орешника", тактического ядерного оружия не означают, что мы готовы нападать или идти в атаку на соседние страны. Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле", - сказал Неверовский.
Он добавил, что в Белоруссии не готовы тратить огромные средства на вооружение, но предпринимаемые шаги, как считают в Минске, являются эффективной мерой сдерживания в современных условиях.
Неверовский обратил внимание на закупки Эстонией вооружения у Республики Корея, на планы Латвии построить завод по выпуску боеприпасов 115-го калибра и на размещение Литвой вблизи белорусской границы подразделения 45-й танковой бригады армии Германии, а также на четыре крупных военных учения в октябре на территории стран Балтии.
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39
"На сегодняшний день мы видим, что отрабатываются вопросы скорейшей переброски вооруженных сил стран НАТО к нашим границам. Мы видим, что модернизируются балтийские порты в Литве, Польше, ремонтируются мосты, чтобы пропускать тяжелую технику, ремонтируются и строятся новые дороги, новые военные аэродромы. Все это вкупе с проводимой разведкой, которая только усиливается в отношении нашей страны с задействованием и авиации, и беспилотной авиации, стационарных и передвижных пунктов технической разведки вдоль нашей границы, свидетельствуют о том, что эти намерения являются скорее не оборонными", - сказал заместитель госсекретаря.
Президент Белоруссии 31 октября подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". В декабре 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Президент Белоруссии 8 августа 2025 года заявил, что первые позиции под "Орешник" уже обустраиваются.
В Кремле ответили на вопрос об "Орешнике"
29 октября, 17:34