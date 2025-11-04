Рейтинг@Mail.ru
02:22 04.11.2025
Вучич заявил, что в Белграде ищут приезжих снайперов
Вучич заявил, что в Белграде ищут приезжих снайперов

Вучич заявил, что в Белграде три дня ищут двух приезжих снайперов

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Правоохранители три дня ищут в Белграде двух приезжих снайперов, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva на фоне протестов в связи с годовщиной обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде.
"В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти. Но знаем, что они приехали, знаем, откуда деньги, знаем цели. Уверен, что компетентные органы смогут это разрешить", - заявил он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии
01:25
Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у Скупщины (парламента). По его словам, нападения были ожидаемыми и необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил, что участники протеста у Скупщины находятся в контакте с посольством США.
Полиция Сербии сообщила после полуночи, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках. Был задержан и оппозиционный активист Владимир Штимац по подозрению в организации беспорядков и подстрекательстве граждан в нападениях на сторонников властей и полицию, в понедельник суд сначала освободил его, затем он прошел осмотр врачей и снова был задержан.
В понедельник за ограждением между оппонентами и сторонниками властей также дежурит полиция, но обстановка мирная.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа, участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами
Вчера, 03:08
 
В миреСербияБелград (город)СШААлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
