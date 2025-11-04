Вучич заявил, что в Белграде ищут приезжих снайперов

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, в результате которого погибли 16 человек. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа, участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.