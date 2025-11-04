У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Шесть беспилотников заметили местные жители во вторник в районе военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где, предположительно, хранится американское ядерное оружие и базируются F-16, сообщает издание Шесть беспилотников заметили местные жители во вторник в районе военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где, предположительно, хранится американское ядерное оружие и базируются F-16, сообщает издание DH

База Кляйне-Брогель в будущем также станет основной базой для закупленных у США истребителей F-35.

"Во вторник вечером, около 19.00 по местному времени (21.00 мск), жители сообщили в полицию о шести дронах вблизи военной авиабазы Кляйне-Брогель, недалеко от города Пер. Полиция немедленно выехала на место и видела два дрона", - сообщает издание.

По словам мэра города Пер, "пока не все неясно, поскольку министерство обороны не смогло обнаружить беспилотники".

"Для возможного отслеживания устройств был вызван вертолет федеральной полиции", - добавил он.

Ранее телеканал RTL сообщил, что бельгийским военным дали распоряжение уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава миноборооны королевства Тео Франкен признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов".

Пока военные Бельгии не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и в начале ноября.