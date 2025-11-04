https://ria.ru/20251104/belgiya-2052855360.html
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
Шесть беспилотников заметили местные жители во вторник в районе военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где, предположительно, хранится американское ядерное... РИА Новости, 04.11.2025
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости.
Шесть беспилотников заметили местные жители во вторник в районе военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где, предположительно, хранится американское ядерное оружие и базируются F-16, сообщает издание DH
.
База Кляйне-Брогель в будущем также станет основной базой для закупленных у США
истребителей F-35.
"Во вторник вечером, около 19.00 по местному времени (21.00 мск), жители сообщили в полицию о шести дронах вблизи военной авиабазы Кляйне-Брогель, недалеко от города Пер. Полиция немедленно выехала на место и видела два дрона", - сообщает издание.
По словам мэра города Пер, "пока не все неясно, поскольку министерство обороны не смогло обнаружить беспилотники".
"Для возможного отслеживания устройств был вызван вертолет федеральной полиции", - добавил он.
Ранее телеканал RTL сообщил, что бельгийским военным дали распоряжение уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава миноборооны королевства Тео Франкен
признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов".
Пока военные Бельгии
не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и в начале ноября.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.