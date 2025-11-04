Рейтинг@Mail.ru
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
23:04 04.11.2025
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ
2025-11-04T23:04:00+03:00
2025-11-04T23:06:00+03:00
в мире
бельгия
сша
2025
в мире, бельгия, сша
В мире, Бельгия, США
У военной базы в Бельгии вновь заметили беспилотники, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Шесть беспилотников заметили местные жители во вторник в районе военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где, предположительно, хранится американское ядерное оружие и базируются F-16, сообщает издание DH.
База Кляйне-Брогель в будущем также станет основной базой для закупленных у США истребителей F-35.
Пассажир в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Брюсселе аэропорт закрыли после обнаружения беспилотника, сообщили СМИ
Вчера, 22:42
"Во вторник вечером, около 19.00 по местному времени (21.00 мск), жители сообщили в полицию о шести дронах вблизи военной авиабазы Кляйне-Брогель, недалеко от города Пер. Полиция немедленно выехала на место и видела два дрона", - сообщает издание.
По словам мэра города Пер, "пока не все неясно, поскольку министерство обороны не смогло обнаружить беспилотники".
"Для возможного отслеживания устройств был вызван вертолет федеральной полиции", - добавил он.
Ранее телеканал RTL сообщил, что бельгийским военным дали распоряжение уничтожать беспилотники, если они будут обнаружены над военными базами, однако глава миноборооны королевства Тео Франкен признал, что у ведомства "недостаточно ресурсов".
Пока военные Бельгии не смогли сбить ни одного БПЛА, о которых сообщалось в октябре и в начале ноября.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
Прибытие первых истребителей F-35 на авиабазу Флоренн в Бельгии - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок F-35
Вчера, 09:16
 
