Владельцы АЗС Teboil в Финляндии предупредили о риске закрытия - РИА Новости, 04.11.2025
20:23 04.11.2025
Владельцы АЗС Teboil в Финляндии предупредили о риске закрытия
Владельцы АЗС Teboil в Финляндии предупредили о риске закрытия - РИА Новости, 04.11.2025
Владельцы АЗС Teboil в Финляндии предупредили о риске закрытия
Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне РИА Новости, 04.11.2025
экономика, россия, сша, финляндия, мария захарова, лукойл, роснефть
Экономика, Россия, США, Финляндия, Мария Захарова, ЛУКОЙЛ, Роснефть
Владельцы АЗС Teboil в Финляндии предупредили о риске закрытия

Владельцы АЗС финской дочки "Лукойла" предупредили о риске закрытия заправок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне санкций, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи "Лукойлом" активов в ЕС
3 ноября, 15:41
"Финские владельцы Teboil предупреждают о риске закрытия автозаправок", - говорится в сообщении.
По словам управляющих АЗС, распределение топлива и финансовые операции практически прекратились после того, как материнская компания "Лукойл" была включена в санкционный список Великобритании и США.
"Многие бизнесмены теряют дело своей жизни без причины. Мы хотим платить зарплаты сотрудникам, выполнять требования заинтересованных сторон и обеспечивать бесперебойность поставок, но проблемы с оплатой становятся угрозой", - приводит Yle слова председателя Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя.
По его словам, если ситуация не улучшится в ближайшие дни, сеть АЗС может прекратить свою деятельность.
Издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне введенных санкций у клиентов финской Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste ранее приостановила поставки топлива на АЗС Teboil.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В TotalEnergies рассказали о последствиях санкций против "Лукойла"
3 ноября, 20:44
 
ЭкономикаРоссияСШАФинляндияМария ЗахароваЛУКОЙЛРоснефть
 
 
