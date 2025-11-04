Владельцы АЗС Teboil в Финляндии предупредили о риске закрытия

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне санкций, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.

Министерство финансов США 22 октября включило " Роснефть ", " Лукойл " и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

"Финские владельцы Teboil предупреждают о риске закрытия автозаправок", - говорится в сообщении.

США. По словам управляющих АЗС, распределение топлива и финансовые операции практически прекратились после того, как материнская компания "Лукойл" была включена в санкционный список Великобритании

"Многие бизнесмены теряют дело своей жизни без причины. Мы хотим платить зарплаты сотрудникам, выполнять требования заинтересованных сторон и обеспечивать бесперебойность поставок, но проблемы с оплатой становятся угрозой", - приводит Yle слова председателя Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя.

По его словам, если ситуация не улучшится в ближайшие дни, сеть АЗС может прекратить свою деятельность.

Издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне введенных санкций у клиентов финской Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste ранее приостановила поставки топлива на АЗС Teboil.

Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России , у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.