На пропалестинской акции протеста в Сиднее задержали восемь человек

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек были задержаны на пропалестинской акции протеста возле оборонной конференции в Сиднее рано утром во вторник, сообщает телеканал ABC.
"Полиция Нового Южного Уэльса задержала восемь человек во время акции протеста возле оборонной конференции в Сиднейском международном конференц-центре", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в сиднейской оборонной выставке принимают участие австралийские и международные оборонные, промышленные, научные и технологические организации, включая представителей ВМФ и министерства обороны Австралии. При этом организаторы акции заявили, что выступают против присутствия на выставке израильских оборонных подрядчиков Rafael Advance Systems и австралийского филиала компании Elbit Systems.
