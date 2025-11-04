Рейтинг@Mail.ru
На пропалестинской акции протеста в Сиднее задержали восемь человек
02:08 04.11.2025
На пропалестинской акции протеста в Сиднее задержали восемь человек
На пропалестинской акции протеста в Сиднее задержали восемь человек
По меньшей мере восемь человек были задержаны на пропалестинской акции протеста возле оборонной конференции в Сиднее рано утром во вторник, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:08:00+03:00
2025-11-04T02:08:00+03:00
в мире
сидней
новый южный уэльс
австралия
В мире, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
На пропалестинской акции протеста в Сиднее задержали восемь человек

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек были задержаны на пропалестинской акции протеста возле оборонной конференции в Сиднее рано утром во вторник, сообщает телеканал ABC.
"Полиция Нового Южного Уэльса задержала восемь человек во время акции протеста возле оборонной конференции в Сиднейском международном конференц-центре", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в сиднейской оборонной выставке принимают участие австралийские и международные оборонные, промышленные, научные и технологические организации, включая представителей ВМФ и министерства обороны Австралии. При этом организаторы акции заявили, что выступают против присутствия на выставке израильских оборонных подрядчиков Rafael Advance Systems и австралийского филиала компании Elbit Systems.
Пропалестинские активисты на крыше парламента Австралии. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Пропалестинские протестующие залезли на крышу парламента Австралии
4 июля 2024, 04:15
 
