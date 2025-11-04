Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025
22:50 04.11.2025
Кадлек: Россия, Китай и КНДР модернизировали ядерные арсеналы
Кадлек: Россия, Китай и КНДР модернизировали ядерные арсеналы - РИА Новости, 04.11.2025
Кадлек: Россия, Китай и КНДР модернизировали ядерные арсеналы
Россия, Китай и КНДР модернизировали и расширили свои ядерные арсеналы, что представляет повышенную угрозу для США и их союзников, заявил во вторник кандидат на РИА Новости, 04.11.2025
в мире, сша, китай, кндр (северная корея)
В мире, США, Китай, КНДР (Северная Корея)
Кадлек: Россия, Китай и КНДР модернизировали ядерные арсеналы

Кадлек: Россия, Китай и КНДР нарастили ядерные силы, превзойдя ожидания США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Россия, Китай и КНДР модернизировали и расширили свои ядерные арсеналы, что представляет повышенную угрозу для США и их союзников, заявил во вторник кандидат на пост помощника министра обороны США по вопросам ядерного сдерживания и защиты Роберт Кадлек.
"Россия, Китай и КНДР расширили и модернизировали свои ядерные возможности. Эти усовершенствования — включая прогресс в области боеголовок, средств их доставки и систем управления — представляют всё более серьёзную угрозу для США, их союзников и партнёров", — сказал Кадлек на слушаниях в сенате США, посвященных утверждению его кандидатуры.
Он добавил, что темпы наращивания ядерных сил Китаем превзошли ожидания Вашингтона.
Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона"
Путин оценил возможности ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона"
