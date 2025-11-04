Кадлек: Россия, Китай и КНДР модернизировали ядерные арсеналы

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Россия, Китай и КНДР модернизировали и расширили свои ядерные арсеналы, что представляет повышенную угрозу для США и их союзников, заявил во вторник кандидат на пост помощника министра обороны США по вопросам ядерного сдерживания и защиты Роберт Кадлек.