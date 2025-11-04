Россия и Китай договорились о сотрудничестве в Арктике

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, устойчивому развитию этого региона. Продвигать конструктивное сотрудничество на основе международного права и взаимного уважения на профильных международных площадках, в том числе в рамках Арктического совета", - говорится в коммюнике.