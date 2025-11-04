Рейтинг@Mail.ru
Апачев ответил на критику со стороны Александра Хинштейна - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:30 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/apachev-2052713197.html
Апачев ответил на критику со стороны Александра Хинштейна
Апачев ответил на критику со стороны Александра Хинштейна - РИА Новости, 04.11.2025
Апачев ответил на критику со стороны Александра Хинштейна
Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил РИА Новости после критики со стороны губернатора Курской области Александра Хинштейна, что выступает в зоне СВО РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:30:00+03:00
2025-11-04T06:30:00+03:00
шоубиз
курская область
курск
донбасс
аким апачев
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877089805_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a00466551e0099430e0dc4c7588fbd1c.jpg
https://ria.ru/20250630/apachev-2026200919.html
курская область
курск
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877089805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9b02f2db98660ba36689c6f5c9ad6e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, курск, донбасс, аким апачев, александр хинштейн
Шоубиз, Курская область, Курск, Донбасс, Аким Апачев, Александр Хинштейн
Апачев ответил на критику со стороны Александра Хинштейна

Апачев заявил, что выступает в зоне СВО по зову сердца и безвозмездно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) заявил РИА Новости после критики со стороны губернатора Курской области Александра Хинштейна, что выступает в зоне СВО по зову сердца и безвозмездно.
Хинштейн сообщил, что ранее получивший штраф за граффити с бранной лексикой в Судже Апачев провел концерт для бригады "БАРС-Курск" без согласования с командованием, добавив, что Курск и Донбасс - не "прачечная", чтобы отмывать "черные пятна биографии". Он добавил, что виновные в произошедшем будут наказаны.
"Я регулярно поддерживаю наших бойцов своим творчеством по всему фронту от Херсонской до Курской области. Подчеркну, что делаю это по зову сердца и на безвозмездной основе", - сказал Апачев.
Ранее музыкант заявил, что в Курске он дал несколько концертов, в том числе и для подразделения "БАРС-Курск", так как его пригласили, а о согласованиях ему неизвестно.
Апачев добавил, что с начала СВО он дал более 100 бесплатных концертов для бойцов, за что имеет ряд благодарностей от подразделений, а также награжден медалью участника СВО от МО РФ.
Рэпер Аким Апачев дал новогодний фронтовой концерт для бойцов, воюющих на Угледарском направлении. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Апачев прокомментировал объявление в розыск СБУ
30 июня, 06:59
 
ШоубизКурская областьКурскДонбассАким АпачевАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала