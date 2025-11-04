Рейтинг@Mail.ru
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России
01:01 04.11.2025 (обновлено: 10:46 04.11.2025)
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России - РИА Новости, 04.11.2025
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России
НАТО сегодня создает лишь иллюзию силы, но на деле уже не способна противостоять России ни по численности, ни по качеству вооружений, заявил бывший офицер ЦРУ... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:01:00+03:00
2025-11-04T10:46:00+03:00
"Изношенная сила": в США сделали провокационное заявление о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что НАТО потеряла способность сдерживать Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. НАТО сегодня создает лишь иллюзию силы, но на деле уже не способна противостоять России ни по численности, ни по качеству вооружений, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Их (страны НАТО. — Прим. ред.) можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО. Это изношенная сила, которая просто не осознает этого", — сказал эксперт.

По мнению аналитика, дальнейшее участие Североатлантического альянса в украинском конфликте лишь ускоряет его внутреннее разложение.
"Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас", — резюмировал Джонсон.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия "все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной", а со всей НАТО. Москва считает партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки НАТО законными военными целями.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность западного блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреРоссияЕвропаМоскваЛарри ДжонсонВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
