Рейтинг@Mail.ru
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 04.11.2025 (обновлено: 16:18 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/aktsiya-2052761663.html
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства
Более 3,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" вышли в День народного единства на набережную столичного Северного... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T13:31:00+03:00
2025-11-04T16:18:00+03:00
александр лебедев
мгер
молодая гвардия единой россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052771170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b7c17c763ff7e5dfcb00918fd9313a8.jpg
https://ria.ru/20251103/molodezh-2052637713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция ко Дню народного единства в Москве
Более 3,5 тысячи активистов вышли на акцию ко Дню народного единства в Москве. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-04T13:31
true
PT0M58S
Поздравление в стихах от бойцов, находящихся в зоне спецоперации
«Мы – солдаты великой земли». Бойцы из разных уголков нашей страны, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили жителей России с Днем народного единства.
2025-11-04T13:31
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052771170_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0c3d0c69b5592ab581d6172a193dbda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лебедев, мгер, молодая гвардия единой россии, общество
Александр Лебедев, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, Общество
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства

Более 3,5 тысячи активистов МГЕР и "Волонтерской роты" вышли на шествие в Москве

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 3,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" вышли в День народного единства на набережную столичного Северного речного вокзала с флагами 89 регионов России, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня больше 3,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" здесь, на площади около речного вокзала, прошли шествием. Здесь было большое количество ребят разных национальностей, в национальных костюмах. Мы пронесли все флаги 89 регионов нашей страны", - рассказал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.
В конце акции активисты спели гимн Российской Федерации.
"Россия всегда была сильной страной, потому что наш народ умеет сплачиваться, работать сообща. Это показали события последних пяти лет особенно ярко. Во время СВО, вся страна направляет гумпомощь бойцам и мирным гражданам, потому что каждый понимает, что любые трудности легче переживать, когда тебя поддерживают. А у нас в любой точке страны тебе протянут руку помощи, потому что у нас общая история, общие проблемы и радости", - сказал РИА Новости зампред МГЕР Александр Лебедев.
Молодежь ДНР выстроилась в слова Россия едина 89 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В ДНР молодежь выстроилась в цвета российского флага
3 ноября, 14:53
 
Александр ЛебедевМГЕРМолодая гвардия Единой РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала