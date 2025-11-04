Рейтинг@Mail.ru
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:01 04.11.2025 (обновлено: 22:49 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/akter-2052838461.html
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 04.11.2025
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев
Актер и телеведущий Юрий Николаев умер на 77-м году жизни, сообщило издание Life. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:01:00+03:00
2025-11-04T22:49:00+03:00
россия
юрий николаев
культура
кишинев
николай цискаридзе
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/17/1552851708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f254877311ac0c60608e68ad70e8a16.jpg
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155285/17/1552851708_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_d0566aec86c6778224c9c6b1e87523b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий николаев, кишинев, николай цискаридзе, гитис
Россия, Юрий Николаев, Культура, Кишинев, Николай Цискаридзе, ГИТИС
Умер актер и телеведущий Юрий Николаев

Умер телеведущий и актер Юрий Николаев

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актер и телеведущий Юрий Николаев умер на 77-м году жизни, сообщило издание Life.
«
"Сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома", — отмечается в материале.
Уточняется, что Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Ранее во вторник РИА Новости стало известно о его госпитализации.
Смерть телеведущего подтвердил народный артист России Николай Цискаридзе.
«

"Юрий Николаев ушел на небеса. <...> Совсем недавно мы в эфире <...> вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд <...> И вот только что пришло известие, что его не стало", — написал он в Telegram-канале.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего — ветераны Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.
 
КультураРоссияЮрий НиколаевКишиневНиколай ЦискаридзеГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала