Умер актер и телеведущий Юрий Николаев

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актер и телеведущий Юрий Николаев умер на 77-м году жизни, сообщило издание Life.
«
"Сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома", — отмечается в материале.
Уточняется, что Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Ранее во вторник РИА Новости стало известно о его госпитализации.
Смерть телеведущего подтвердил народный артист России Николай Цискаридзе.
«
"Юрий Николаев ушел на небеса. <...> Совсем недавно мы в эфире <...> вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд <...> И вот только что пришло известие, что его не стало", — написал он в Telegram-канале.
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998-м он получил звание народного артиста России.