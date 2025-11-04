Рейтинг@Mail.ru
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
20:14 04.11.2025 (обновлено: 21:48 04.11.2025)
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке

В Ростовской области спасли белого аиста, в которого попала дробь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Краснокнижного белого аиста из Калужской области, в которого попала дробь, спасли в зоопарке "Малинки", находящемся недалеко от города Шахты в Ростовской области, сообщила РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.
Белый аист, занесенный в Красную книгу, приехал в Южный парк птиц "Малинки" из калужского Центра реабилитации диких животных "Феникс". Он был найден неравнодушными местными жителями у трассы в Калужской области, рассказала Моргунова.
Во вторник на территории парка "Малинки" команда ветврачей-орнитологов сделала операцию белому аисту, который поступил с открытым переломом запястья. После рентгена была обнаружена многочисленная свинцовая дробь в тканях, а это значит, что в птицу стреляли из ружья. По словам директора парка, в ходе операции пришлось провести ампутацию запястья, чтобы инфекция не распространялась дальше.
"Операция прошла успешно! Аист будет получать антибиотикотерапию и обезболивающие препараты, капельницы, а также останется под наблюдением специалистов", - сказала собеседница агентства.
Специалисты парка сделают все возможное, чтобы эта прекрасная птица выжила и смогла счастливо жить с другими аистами парка, подчеркнула Моргунова.
