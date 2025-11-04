Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Краснокнижного белого аиста из Калужской области, в которого попала дробь, спасли в зоопарке "Малинки", находящемся недалеко от города Шахты в Ростовской области, сообщила РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.

Во вторник на территории парка "Малинки" команда ветврачей-орнитологов сделала операцию белому аисту, который поступил с открытым переломом запястья. После рентгена была обнаружена многочисленная свинцовая дробь в тканях, а это значит, что в птицу стреляли из ружья. По словам директора парка, в ходе операции пришлось провести ампутацию запястья, чтобы инфекция не распространялась дальше.