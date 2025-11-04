https://ria.ru/20251104/aist-2052833812.html
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке - РИА Новости, 04.11.2025
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
Краснокнижного белого аиста из Калужской области, в которого попала дробь, спасли в зоопарке "Малинки", находящемся недалеко от города Шахты в Ростовской... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T20:14:00+03:00
2025-11-04T20:14:00+03:00
2025-11-04T21:48:00+03:00
хорошие новости
калужская область
шахты
ростовская область
феникс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052845830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_468e6d02d657c69e3c8f33ed2630f4b8.jpg
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
калужская область
шахты
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052845830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aa80ee07f59ee04f804379957e677d1a.jpg
Операция краснокнижного белого аиста в зоопарке "Малинки"
Команда ветврачей-орнитологов сделала операцию белому аисту, который поступил с открытым переломом запястья. В птицу стреляли из ружья, и в ходе операции пришлось провести ампутацию запястья, чтобы инфекция не распространялась дальше.
2025-11-04T20:14
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, шахты, ростовская область, феникс
Хорошие новости, Калужская область, Шахты, Ростовская область, Феникс
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
В Ростовской области спасли белого аиста, в которого попала дробь
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Краснокнижного белого аиста из Калужской области, в которого попала дробь, спасли в зоопарке "Малинки", находящемся недалеко от города Шахты в Ростовской области, сообщила РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.
Белый аист, занесенный в Красную книгу, приехал в Южный парк птиц "Малинки" из калужского Центра реабилитации диких животных "Феникс
". Он был найден неравнодушными местными жителями у трассы в Калужской области
, рассказала Моргунова.
Во вторник на территории парка "Малинки" команда ветврачей-орнитологов сделала операцию белому аисту, который поступил с открытым переломом запястья. После рентгена была обнаружена многочисленная свинцовая дробь в тканях, а это значит, что в птицу стреляли из ружья. По словам директора парка, в ходе операции пришлось провести ампутацию запястья, чтобы инфекция не распространялась дальше.
"Операция прошла успешно! Аист будет получать антибиотикотерапию и обезболивающие препараты, капельницы, а также останется под наблюдением специалистов", - сказала собеседница агентства.
Специалисты парка сделают все возможное, чтобы эта прекрасная птица выжила и смогла счастливо жить с другими аистами парка, подчеркнула Моргунова.