https://ria.ru/20251104/aeroport-2052857013.html
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии - РИА Новости, 04.11.2025
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии
Международный аэропорт Брюсселя в своем заявлении журналистам во вторник подтвердил, что в настоящее время не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:30:00+03:00
2025-11-04T23:30:00+03:00
2025-11-04T23:30:00+03:00
в мире
брюссель
льеж
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251103/bremen-2052560904.html
брюссель
льеж
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, льеж, бельгия
В мире, Брюссель, Льеж, Бельгия
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии
Аэропорт Брюсселя не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов в небе