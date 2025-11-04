Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/aeroport-2052857013.html
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии - РИА Новости, 04.11.2025
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии
Международный аэропорт Брюсселя в своем заявлении журналистам во вторник подтвердил, что в настоящее время не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T23:30:00+03:00
2025-11-04T23:30:00+03:00
в мире
брюссель
льеж
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251103/bremen-2052560904.html
брюссель
льеж
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, льеж, бельгия
В мире, Брюссель, Льеж, Бельгия
Аэропорт Брюсселя подтвердил информацию о закрытии

Аэропорт Брюсселя не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов в небе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя в своем заявлении журналистам во вторник подтвердил, что в настоящее время не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов в небе над воздушной гаванью.
"В настоящее время рейсы из аэропорта Брюсселя и на прибытие не выполняются в связи с обнаружением дронов в районе аэропорта. Мы сообщим, как только появится дополнительная информация", - говорится в заявлении.
Ранее телеканал RTBF со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Льежа сообщил, что воздушное пространство Бельгии было закрыто из-за обнаружения дронов над аэропортами Брюсселя и Льежа, рейсы перенаправляют в Нидерланды и Германию.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Аэропорт Бремена приостанавливал работу из-за БПЛА
3 ноября, 01:42
 
В миреБрюссельЛьежБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала