"Я бы полетел в Россию". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
21:14 03.11.2025
"Я бы полетел в Россию". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
"Я бы полетел в Россию". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
"Я бы полетел в Россию". На Западе обратились с призывом к Зеленскому
Зеленскому пора начать трезво оценивать реальность и понять, что европейская поддержка не поможет достичь мира и пришло время для переговоров, заявил политик... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
украина
москва
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Я бы полетел в Россию". На Западе обратились с призывом к Зеленскому

Политик Мема призвал Зеленского начать переговоры с Россией

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Зеленскому пора начать трезво оценивать реальность и понять, что европейская поддержка не поможет достичь мира и пришло время для переговоров, заявил политик Армандо Мема в соцсети X.
"Он должен сделать шаг к переговорам о мире. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры", — отметил он.
Митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
Вчера, 20:22
Мема добавил, что поддержка Запада не может продолжаться бесконечно, особенно на фоне ухудшающейся политической ситуации в Европе. Политик подчеркнул, что последний пакет европейских санкций вредит Западу больше, чем России, а экономика стран — партнеров Украины одна за другой грозит обрушиться.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа
Вчера, 08:25
 
В миреРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
