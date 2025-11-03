Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал, какой удар по Западу нанесла Украина
04:28 03.11.2025 (обновлено: 05:58 03.11.2025)
Журналист рассказал, какой удар по Западу нанесла Украина
Журналист рассказал, какой удар по Западу нанесла Украина - РИА Новости, 03.11.2025
Журналист рассказал, какой удар по Западу нанесла Украина
Государственный долг Великобритании в течение 20 лет вырос в три раза и из-за помощи Украине продолжает стремительно расти, написал в соцсети Х ирландский... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, великобритания, украина, россия, евросоюз, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, чей боуз
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Евросоюз, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Чей Боуз
Журналист рассказал, какой удар по Западу нанесла Украина

Боуз: госдолг Британии утроился за 20 лет, в том числе из-за помощи Украине

Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Государственный долг Великобритании в течение 20 лет вырос в три раза и из-за помощи Украине продолжает стремительно расти, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Украинская "помощь" имеет свою цену. Государственный долг Великобритании утроился за 20 лет, увеличиваясь быстрее, чем в любой другой развитой экономики. Экономисты предупреждают о "роковой петле": высокая стоимость долга приводит к повышению налогов, что наносит ущерб экономическому росту, требуя еще большего повышения налогов", — отметил он.
На прошлой неделе спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии сравнил ключевые экономические показатели России, ЕС и Великобритании. По его данным, рост ВВП России в 2024 году составил 4%, тогда как как в Европе и Великобритании — около 1%. Безработица в России составляла 2,2%, в ЕС — 6%, а в Великобритании — 5%. Соотношение госдолга к ВВП в России составляет около 15%, в ЕС около 100%, а в Великобритании — 97%. При этом дефицит бюджета в России — 2,6%, в ЕС — 3,3%, а в Великобритании — 5,1%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Постамериканский мир становится реальностью
1 ноября, 08:00
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияЕвросоюзКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЧей Боуз
 
 
